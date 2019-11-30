Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi

30.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:34

Zehra Dolunay'ın oğlu Güngör'e 2023'te verilmesi için 2002'de yazdığı mektup ne yazık ki yerine ulaşmadı. Büyüyüp teğmen olan Güngör, Haziran'da şehit düştü. O mektup anneye teslim edildi.

KAMPANYA 2002 YILINDA BAŞLAMIŞTI

PTT, 2002'de "Cumhuriyetin 100. yılına Mektup" kampanyası başlattı. Zehra Dolunay da o zaman 13 yaşında olan oğlu Güngör'e 29 Ekim 2023'te ulaşması için bir mektup yazdı. Güngör, okulu bitirdi, asker oldu ve jandarma teğmen olarak Hakkari'de göreve başladı. Geçen Haziran'da 10 aylık evliyken PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada da şehit düştü.

SÜRPRİZ OLSUN İSTEMİŞTİM

İzmir'de yaşayan anne, PTT'yi arayıp oğlu için yazdığı mektubu anı olarak saklamak üzere geri istedi. PTT yetkilileri önceki gün Zehra Dolunay'ın evine gidip o mektubu teslim etti. Acılı anne, "Ben bunu oğluma bir sürpriz olsun, çocuğuma bir anı kalsın diye göndermiştim. Oğluma yazdığım mektup geri geldi. Çok kötü bir şey" dedi.

"ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ"

Mektubu Zehra Dolunay'a veren PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, "Bu aziz hatırayı, kutsal emaneti annemize takdim ettik. Güngör ve diğer şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.