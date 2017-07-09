Hakkari'deki Terör Saldırısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerden Hüseyin Kartal ile Huran İbişoğlu'nun cenazeleri ailelerine teslim edildi.



İlçenin Çobanpınar bölgesinde, iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a getirildi.



Saldırı haberini alan ölenlerin yakınları ile iş arkadaşları cenazeleri teslim almak üzere sabah Van'a geldi.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morgu önünde gözyaşı döktü.



Otopsileri tamamlanarak yakınlarına teslim edilen Hüseyin Kartal'ın cenazesi Tatvan Belediyesine ait ambulansla Malatya'ya, Harun İbişoğlu'nun cezanesi de Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Erzurum'a gönderildi.



Dursun Doğan ile Sadık Aktaş'ın cenazelerinin ise işlemlerin ardından uçakla Ankara'ya gönderileceği bildirildi.



"Ekmeğinin peşinde olan sıradan insanlar"



Hayatını kaybedenlerin iş arkadaşı Mehmet Canani Erol, haberi alır almaz Erzincan'dan Van'a geldiğini söyledi.



Arkadaşlarıyla iki gün önce bir arada olduklarını, sohbet ettikten sonra ayrıldıklarını ifade eden Erol, şunları anlattı:



"En son dün akşam saatlerinde burada olduklarını biliyordum. Telefonla ulaşamayınca ısrarla aradım. Sonra televizyonda alt yazıyı takip edince oradan fark ettim. Arabayı bıraktım, buraya geldim. Ekmeğini çok zor kazanan insanlardı. 15-20 günde bir gece evinde kalan, bazen de iki ayda bir kalabilen insanlar. Hiçbir siyasi amaçları, ideolojileri yok. Ekmek kavgasında vuruldular, katledildiler. Savunmasız, silahsız insanlara pusuya yatıp ateş etmek çok basit. Bunlar şoför; asker değil, polis değil, güvenlik gücü değil, hiçbir şey değil. Ekmeğinin peşinde olan sıradan insanlar. Hepsinin çocukları var. Allah hepsine sabır versin. Kim ne istiyorsa çıkıp elinde silahla bunu arayamaz."