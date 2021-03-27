Hakkari'de "Yatırlı Günler" tiyatro oyunu sahnelendi
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Hakkari'de "Yatırlı Günler" tiyatro oyunu sahnelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hakkari'de 'Yatırlı Günler' tiyatro oyunu sahnelendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla "Yatırlı Günler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla "Yatırlı Günler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hakkari Gençlik Merkezine bağlı Binbir Surat Tiyatro topluluğu tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla "Yatırlı Günler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Hakkari'de pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk defa bir tiyatro ekibi sahne aldı. Emre Karapınar'ın yazdığı ve yönetmenliğini Cihan Çiftçi'nin yaptığı "Yatırlı Günler" adlı tiyatro oyununda yeteneklerini sergileyen Hakkarili gençler oyunları ile herkesi kendilerine hayran bıraktı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik Merkezi Binbir Surat Tiyatro topluluğunun hazırlamış olduğu etkinliğe iştirak eden herkese teşekkür etti. Yıldırım, "Hakkari'de geçmişten günümüze gençler, spor ve sanat alanında büyük katkılar sunmuştur. Sayın Valimiz İdris Akbıyık'ın Hakkari'de Hayat Var sloganı kadim kendimizin güzelliklerini sunmaya devam ediyor. Yapılan onlarca yüzlerce sanat etkinlikleri yapılmaya devam ediliyor" dedi.

Program sonunda sahneye çıkan Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı gençlere başarılar dileyip kutlayarak çiçek taktim edip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Hakkari Devlet Hastanesi Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Sema Balande, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Kale, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Rahmi Değirmenci, Nuri Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube müdürü Nevzat Yılmaz, Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, Orman ve Su İşleri Hakkari İl Müdürü Necmettin Yılmaz ile davetiler katıldı. - HAKKARİ

Hakkari'de 'Yatırlı Günler' tiyatro oyunu sahnelendi
Hakkari'de 'Yatırlı Günler' tiyatro oyunu sahnelendi
Hakkari'de 'Yatırlı Günler' tiyatro oyunu sahnelendi
Hakkari'de 'Yatırlı Günler' tiyatro oyunu sahnelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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