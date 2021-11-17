Hakkari'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Hakkari'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'deki evinde vefat eden Kore gazisi Yusuf Kaya'nın cenazesi (93), düzenlenen törenle toprağa verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'deki evinde vefat eden Kore gazisi Yusuf Kaya'nın cenazesi (93), düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kent merkezdeki evinde sabah saatlerinde hayatını kaybeden eski Durankaya Belde Belediye Başkanı Kemal Kaya'nın babası Kaya için hastane bahçesinde tören düzenlendi.

Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildikten sonra Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Tören mangası tarafından cenaze aracına konulan Kaya'nın cenazesi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın Kaya'nın yakınlarına başsağlığı dilediği törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, kanaat önderleri, Kaya'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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