Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit
Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Doğanlı mezrasında dün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Açıklamada, "Çatışmada ağır yaralanan kahraman jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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