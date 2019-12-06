Hakkari'de hayvan bakım evleri dezenfekte edildi
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Başıboş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi hayvan bakım evleri dezenfekte edildi.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Başıboş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi hayvan bakım evleri dezenfekte edildi.
Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan otogar binası alt katında hizmet veren ve günde onlarca hayvanın tedavi edildiği Başıboş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, büyük bir titizlikle dezenfekte edildi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, rehabilitasyon merkezinde bulunan bakım evlerinin temizliğini yaptıktan sonra içlerine kireç serpip bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirtiler. - HAKKARİ