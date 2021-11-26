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Hakkari'de çocuklar için etkinlik düzenlendi

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari'de çocuklar için etkinlik düzenlendi

Hakkari'de Gençlik Merkezi gönüllüleri çocuklar için etkinlik düzenledi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Gençlik Merkezi gönüllüleri çocuklar için etkinlik düzenledi.

Bağışlı köyünde Mehmetçik ilk ve Orta Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ok atma, halat çekme, ve yumurta yarışları yaptı.

Gönüllülerden üniversite öğrencisi Sevda Öztürk, gazetecilere, etkinlikte çocukların gönüllerince eğlendiğini söyledi.

Tansu Demir ise çocukların mutluluğuna ortak olmak istediklerini ve güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Etkinliğe Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hikmet Yaşar, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Nevzat Yılmaz, Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Hakkari'de çocuklar için etkinlik düzenlendi

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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