Hakkari'de çocuklar için etkinlik düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Gençlik Merkezi gönüllüleri çocuklar için etkinlik düzenledi.

Bağışlı köyünde Mehmetçik ilk ve Orta Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ok atma, halat çekme, ve yumurta yarışları yaptı.

Gönüllülerden üniversite öğrencisi Sevda Öztürk, gazetecilere, etkinlikte çocukların gönüllerince eğlendiğini söyledi.

Tansu Demir ise çocukların mutluluğuna ortak olmak istediklerini ve güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Etkinliğe Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hikmet Yaşar, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Nevzat Yılmaz, Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet