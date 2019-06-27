Hakkari'de 1 asker kaza kurşunu ile şehit oldu

Hakkari merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu.

Valilikte yapılan açıklamada, "27.06.2019 günü Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel, silahının kazara ateş alması sonucu yaralanmıştır. Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA