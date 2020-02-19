Hakan Ünsal'ın acı günü
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Hakan Ünsal'ın acı günü

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan'ın Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal vefat etti.

19.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:01
Hakan Ünsal'ın acı günü

ve 'ın eski futbolcusu Hakan'ın Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal vefat etti.

'ın annesi Nesibe Ünsal'ın cenaze namazı İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Cami'nde öğle namazının ardından kılındı. Hakan Ünsal'ı bu acı gününde eski futbolcu arkadaşları, camiasından önemli isimler ile akrabaları yalnız bırakmadı. Ünsal namaz öncesinde taziyeleri kabul etti. Merhume daha sonra Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA
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