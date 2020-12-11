Hakan Taşıyan için organ bulundu! Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer nakledilecek
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Hakan Taşıyan için organ bulundu! Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer nakledilecek

11.12.2020 18:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:41

Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor. Taşıyan'a kız kardeşi böbrek, oğlu ise karaciğer verecek.

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor. Yaklaşık iki aydır hastanede yatan Taşıyan, nakil kararını sosyal medyadan duyurdu.

Bir süre önce sağlık sorunları yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Taşıyan için Sağlık Bakanlığı devreye girmiş ve sanatçının tüm tetkiklerinin Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılması sağlanmıştı.

1 ayı aşkın süre hastanede yatan Hakan Taşıyan, nakil kararını sosyal medyada sevenlerine şu mesajla duyurdu: "Hafta başında doktorlarımızın yaptığı kurul toplantısı neticesinde, karaciğer ve böbrek nakli kararı kesinleşmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri, doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız durumumu yakinen takip etmekte ve ilgilenmektedir."

KIZ KARDEŞİ VE OĞLUNDAN ORGAN ALINACAK

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Taşıyan'a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi.

"AMELİYAT TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren arkadaşı Hakan Yılmaz, ameliyat tarihinin henüz belli olmadığını söyleyerek, "Kan ihtiyacı vardı, bulundu. Şimdi doktorların ameliyat için tarih vermesini bekliyoruz. Hem karaciğer hem de böbrek nakli olacak. bir dizi tetkik yapılıyor, durumu şu anda stabil" dedi.

Hakan Taşıyan için organ bulundu! Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer nakledilecek
Haber Yorumları (1)
ALİ: Tüm kötü alışkanlıkları bıraksın iyileşir. . . .
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