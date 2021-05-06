Hakan Sabancı'nın aşk albümü kabarık çıktı! Hadise'den Merve Boluğur'a kadar birçok isim var
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Hakan Sabancı'nın aşk albümü kabarık çıktı! Hadise'den Merve Boluğur'a kadar birçok isim var

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son günlerde Aygün Aydın ile yaşadığı kısa sürelik birliktelikle gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın aşk albümü oldukça kalabalık çıktı. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda 30 yaşındaki Sabancı'nın bilinmeyen aşk hayatı anlatıldı.

Özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren ve son günlerde bir dönem birliktelik yaşadığı Aygün Aydın'ın paylaşımlarından dolayı tatsız günler yaşayan Hakan Sabancı'nın aşk hayatı merak konusu oldu.

Yıllardır çapkınlıklarıyla gündeme gelen Sabancı'nın Hadise'den Merve Boluğur'a kadar pek çok ünlü isimle sevgili olduğu ortaya çıktı. Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan videoda ise Sabancı'nın bir hayli kalabalık aşk hayatı bir bir anlatıldı.

Hakan Sabancı'nın aşk albümü kabarık çıktı! Hadise'den Merve Boluğur'a kadar birçok isim var
Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu
Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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