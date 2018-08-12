Hakan Sabancı, Annesi İntihara Kalkışan Eski Sevgilisi Hadise'ye Destek Oldu

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz geçen ay intihara teşebbüs etmişti. Zor günler geçiren Hadise, 2016'da aşk yaşadığı Hakan Sabancı'dan bir telefon mesajı aldı.

"HER ZAMAN YANINDAYIM"

Hakan Sabancı'nın Hadise'ye şöyle yazdığı iddia ediliyor: ''Sen güçlü bir kadınsın. Bunun da üstesinden geleceksin. Her zaman yanındayım.''

"KONUŞMAYACAĞIM, KESİN KARARIM"

Geçtiğimiz gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Hadise, annesiyle ilgili sorular üzerine konuşmama kararı aldığını söyledi. Hadise, "Annenizin şu an sağlık durumu nasıl? Belçika'ya götüreceğiniz doğru mu?" soruları üzerine, "Konuşmayacağım. Kesin kararım" dedi.

"ÖLÜRÜM SANA"

Ömer-Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı'nın 26'ncı doğum günü partisine katılan Hadise gecede DJ'lik yapıp Tarkan'ın 'Ölürüm Sana' şarkısını çalmıştı.