Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın'dan hamilelik açıklaması
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Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın'dan hamilelik açıklaması

Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın'dan hamilelik açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hakan Sabancı ile kısa süren birliktelik yaşadığı iddia edilen Aygün Aydın'dan şok eden 'hamilelik' açıklaması geldi. Aydın, hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüsünü paylaştı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün Hakan Sabancı'yı kadına şiddetten ötürü şikayet ettiğini söyleyen genç kadın, yaptığı video paylaşımda Hakan Sabancı'ya seslenerek, "Bir de malum gecenin sabahı arkadaşlarının haberim olmadan içkime hap attığını biliyor muydun aramızı bozmak için. O an anlamamıştım arkadaşlarının ne saçmaladıklarını, 'Bu özel olandan değil...' Ben kendime gelip anladığımda artık her şey sarpa sarmıştı" diyerek çok şaşırtmıştı.

"SANIRIM 3 AYLIK..."

Aygün Aydın, Instagram'da paylaştığı bir ultrason görüntüsüyle hamile olduğu algısını yarattı. Aygün Aydın, ultrason fotoğrafının kime ait olduğunu belirtmediği paylaşımına "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" notunu düştü.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Aygün Aydın'ın paylaştığı ultrason fotoğrafının bir köpeğe ait olduğu iddia edildi.

'YATAK' AÇIKLAMASI OLAY OLDU

Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde 'yatak' çıkışıyla sosyal medyayı sallamıştı. Aydın, "Ben Hakan'la ilk tanıştığımda yüzüne bakmadım. Hakan'ın Sabancı olduğunu bilmiyordum. Hakan'ın kim olduğunu çok sonra öğrendim.

Hakan o dönem ilişkimin bozulması için saçma sapan konuşmalar yapmıştı ve ben bunun hesabını sormaya onun yanına gittim. Tabii Hakan'cım zamanında birçok kıza yürüdüğü için o gece de beni yatağa atabileceğini falan düşündü. ve ben bunun önüne geçebilmek için beklediğin olmayacak demek için öyle konuştum." ifadelerini kullanmıştı

Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın'dan hamilelik açıklaması
Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın'dan hamilelik açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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