Hakan Aysev 6'ncı boşanıyor
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Hakan Aysev 6'ncı boşanıyor

Altı kez evlenen Hakan Aysev, evlilikte aradığı mutluluğu yine bulmadı. Aysev, iki yıl önce evlendiği Evren Aysev ile boşanacağı iddia edildi.

Hakan Aysev 6'ncı boşanıyor
07.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:23

2018 yılında Evren Aysev ile nikah masasına oturan Hakan Aysev'in evliliğinde sorunlar olduğu ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre çift aralarındaki anlaşmazlıkları çözemeyince evlerini ayırmaya karar verdi. İkiliyi barıştırmak için aile üyeleri de devreye girdi. Aysev, aylar önce, katıldığı '2. Sayfa' canlı yayınında "6. eşinde farklı olan nedir?" sorusuna, "Aramızda saygı ve sevgi var. Buraya gelmeden önce bile kalkıp bana kahvaltı hazırladı, kıyafetlerimi seçti. Evde böyle bir güzellik var" yanıtını vermişti. Öte yandan önceki röportajlarında evlilik konusunda da konuşan Aysev, "Ben ilişkileri ciddiye alıyorum. Bir insan benimle evlenmek istiyorsa kıramıyorum, tabii diyorum" demişti.



Kaynak: Snob Magazin

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