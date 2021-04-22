Hakan Altun'un hastalığı nedir? Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl?
Hakan Altun'a ne oldu? Hakan Altun, Kanal D'de yayınlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri öncesi rahatsızlanan Hakan Altun hastaneye kaldırıldı. Bu kapsamda Hakan Altun'un hastalığı nedir? Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları merak edildi. Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.
Hakan Altun'un hastalığı nedir? Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları araştırılmaya devam ediyor. Hakan Altun'un televizyon programı çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Bilinci açık olan şarkıcının tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı bilgisine ulaşıldı.
HAKAN ALTUN'UN HASTALIĞI NEDİR?
13 yıl önce beyin tümörü operasyonu geçiren Altun'un, beş gün yoğun bakımda kalacağı öğrenildi. Konuşma kaybı ve beyin kanaması riski olduğu iddia edilen Altun, gözlem altında tutulacak. Haberi öğrenir öğrenmez Altun'un annesi Meral Altun da hastaneye koştu. Şarkıcının partneri Sibel Can ile Hüsnü Şenlendirici de hastaneye gitti.
HAKAN ALTUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?
48 yaşındaki Hakan Altun'un ''Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum.'' dediği öğrenildi. Hakan Altun'un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorun kontrolünde olduğu ifade edildi.
Şarkıcı, beyin kanaması şüphesiyle Kanal D'nin bulunduğu Bağcılar'dan Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı, 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.