Hakan Altun sağlık durumu ne? Hakan Altun'a ne oldu?
Sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri öncesi rahatsızlanan Hakan Altun, hastaneye kaldırıldı. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Hakan Altun'a ne oldu ve Hakan Altun sağlık durumu ne gibi soruların yanıtları araştırıldı.
Kanal D ekranlarından Şarkılar Bizi Söyler programı ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı Hakan Altun, programı öncesi rahatsızlandı. Peki, Hakan Altun sağlık durumu ne? Hakan Altun'a ne oldu?
HAKAN ALTUN SAĞLIK DURUMU NE?
"SIRTIM AĞRIYOR, DOKTORA GİTMEK İSTİYORUM"
Ekip arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenilen 48 yaşındaki Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı 5 gün boyunca yoğun bakımda tutulacak olan ünlü sanatçı, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı.
BEYİN TİMÖRÜ AMELİYATI OLMUŞTU
Hastanede ilk müdahalesi yapılan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şarkıcı, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.