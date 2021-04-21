Hakan Altun sağlık durumu ne? Hakan Altun'a ne oldu?

Sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri öncesi rahatsızlanan Hakan Altun, hastaneye kaldırıldı. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Hakan Altun'a ne oldu ve Hakan Altun sağlık durumu ne gibi soruların yanıtları araştırıldı.