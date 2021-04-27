Günlerdir hastanede tedavi gören Hakan Altun'dan haber var
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Günlerdir hastanede tedavi gören Hakan Altun'dan haber var

Hürriyet - Haberler | Magazin

Şarkılar Bizi Söyler"in geçen hafta yapılan çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun, arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan şarkıcının doktoru, "Bugün taburcu olabilir" diyerek müjdeyi verdi.

Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Kanal D ekranında Şarkılar Bizi Söyler programını yapmaya başlayan Hakan Altun, geçtiğimiz hafta çekimlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk müdahalede beyin damarlarının birinde dolaşım bozukluğu olduğu tespit edilen şarkıcı, hastaneye yatırılmıştı.

"DAMAR TIKANIKLIĞI AÇILDI"

Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan Hakan Altun'dan güzel haber geldi. Ünlü şarkıcının doktoru, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" açıklamasını yaptı.

2007 YILINDA BEYİN AMELİYAT OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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Günlerdir hastanede tedavi gören Hakan Altun'dan haber var

Kaynak: Hürriyet

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