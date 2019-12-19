: Haiti'deki BM barış gücü görevlilerinin cinsel istismarı sonucu 265 çocuk dünyaya geldiği iddia edildi

19.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:20

Birleşmiş Milletler'in (BM) Haiti'deki barış gücü misyonu MINUSTAH'ın 2004-2017 arasında yürüttüğü Barışı Destekleme ve Koruma Operasyonları sırasında cinsel istismarlar sonucu 265 çocuğun dünyaya geldiği ileri sürüldü.

Akademik çalışmalara yer veren The Conversation sitesi, MINUSTAH kapsamında Haiti'de görev yapan personelin karıştığı iddia edilen cinsel istismarlarla ilgili yürüttüğü araştırmada, ülkede 2 bin 500 kişiyle görüştü. Araştırmada, Haiti'nin MINUSTAH operasyonları yapılan bölgelerinde tecavüz ve cinsel istismar mağdurlarının yaşlarının 11'e kadar indiği görüldü.

9 ÇOCUĞA İSTİSMAR

Conversation'ın araştırmasında Associated Press başta olmak üzere çok sayıda medya kuruluşu tarafından MINUSTAH kapsamında görev yapan barış gücü personelinin karıştığı cinsel istismar iddialarına da yer verildi. Bu medya kuruluşları, Haiti'de 134 Sri Lankalı barış gücü personelinin 9 çocuğu istismar ettiğini ileri sürerken, BM 114 Sri Lankalı barış gücü personelini ülkesine geri göndermişti.

ERKEK ÇOCUKLARA DA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNULDU

Araştırmada, Haiti'de cinsel istismar sonucu dünyaya geldiği ifade edilen 265 çocuğun annelerinin, babaların çoğunlukla Uruguay ve Brezilya asıllı BM barış gücü personeli olduğunu belirttiği kaydedildi. Haiti'de BM barış gücü personeli tarafından sadece kadınlar ve kızların değil aynı zamanda erkekler ve çocukların da cinsel istismara uğradığı iddiaları da bulunuyor.

YEMEK VAADİYLE İSTİSMAR ETTİLER

Bölge halkıyla yapılan görüşmelerde, BM barış gücü personelinin kadın, genç kız ve çocukları hem para hem de sadece bir öğün yemek vaadiyle istismar ettiği ileri sürüldü.

BABALIK DAVASI AÇILDI

Araştırmada, barış gücü askerleri ve görevlilerinin bölgeden ayrılmalarının ardından bu kişilerden dünyaya gelen çocukların sahipsiz kaldığı ve annelerin yaşamlarını sürdürmek için fuhuşa sürüklendiği iddia edildi. Yoksulluğun cinsel istismarı tetiklediği vurgulandı, Haiti halkı, Haiti devleti ve BM'ye bu çocuklara destek olmaları çağrısı yapıldı.

Merkezi Haiti'de bulunan Uluslararası Avukatlar Bürosu (BAI) da Ocak 2018'de ülkedeki bir mahkemede BM barış gücü askerlerine karşı "Babalık Davası" açtı.

BM'nin "sıfır tolerans" politikası çerçevesinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde görevlendirilen barış gücü personelinin yöre halkıyla cinsel ilişkiye girmesi yasak.

HASTALIK TAŞIYORLAR

Haiti'ye gönderilen BM barış gücü personelinin ayrıca ülkeye kolera hastalığını taşıdığı, hastalığın bulaştığı yaklaşık 800 bin Haitili'nin kolera tedavisi için sağlık kuruluşlarına başvurduğu, en az 10 bin kişinin koleradan yaşamını yitirdiğine dikkat çekiliyor.

Kaynak: AA

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