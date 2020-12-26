Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı
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Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı

26.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:58

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, 69'uncu bağımsızlık günü töreninde açıklama yaptı. Türkiye'ye yönelik haddini aşan ifadeler kullanan Hafter, Türk askerinin ülkedeki varlığı yüzünden barış olmayacağını iddia ederek, "Tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'da meşru Trablus hükümetine destek vermek için bu ülkede bulundurulan Türk askerlerinin görev süresini 18 ay daha uzatırken Bingazi merkezli gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu.

"TÜM KUVVETLERİMİZİ SAVAŞA HAZIR OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Libya'nın 69'uncu bağımsızlık günü törenlerinde yaptığı konuşmada Hafter, Türk askeri ülkede var oldukça barış olmayacağını iddia ederek, "Tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum" dedi.

ÜLKEYİ ATEŞE ATTI

Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Savunma Bakanı Salah en-Nemruş ise 4 Nisan 2019'un bir daha yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı
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