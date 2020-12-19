Son dakika haber: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk gece denetimler sürdü

Son dakika gündem haberi: TÜRKİYE genelinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle uygulamaya konulan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam etti.

TÜRKİYE genelinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle uygulamaya konulan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam etti. Polis İstanbul 'un birçok noktasında, uygulama yaparak durdurdukları araçlardaki kişilerin izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından, uygulamaya konulan Cuma saat 21.00, Pazartesi saat 05.00 arasındaki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam etti.

Kısıtlama kapsamında polis, İstanbul genelinde kurulan birçok noktada denetim yaptı. D100 Karayolu Merter mevkii Ankara istikametinde de polis ekipleri, durdurduğu araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti. Denetimlerin yapıldığı bir diğer nokta ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Köprüde çift yönlü olarak polis ekiplerince durdurulan araçlardaki kişilerin evrakları kontrol edildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00 itibariyle sona erecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ