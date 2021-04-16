Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak

Meteorolojik verilere değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Doğan Yaşar, hafta sonu Türkiye'ye Sahra Çölü'nden toz taşınacağının beklendiğini belirtti. Vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran Yaşar, "Cumartesi-pazar çok yoğun miktarda gelecek. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı. Toz, sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, meteorolojik değerlendirmelerde bulundu.

"HAFTA SONU ÇOK YOĞUN MİKTARDA GELECEK"

Sahra Çölü üzerinden hafta sonu Türkiye'ye toz taşınacağının beklendiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, maske uyarısı yaparak şunları kaydetti: "Cumartesi-pazar çok yoğun miktarda gelecek. Biz onları toz olarak görmüyoruz. 'Tabakalı silikat' dediğimiz, içinde her türlü elementin bulunduğu, dünyanın ana gübreleri olarak görüyoruz. Toz taşınımı, dediğiniz zaman bereket geliyor aslında

Lodosla beraber gelen bu toz taşınımları insanlarda genelde baş ağrısına neden oluyor. Bunun nedeni ise toz dediğimiz kil mineralleri içindeki her türlü elementin bulunması. Bu elementlerinin fazlalığı, vücutta baş ve mide ağrısına neden olabiliyor."

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA DIŞARI ÇIKMAMALI"

Vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Prof. Dr. Yaşar, "Bu dönemlerde özellikle bahar alerjisi olanlar, partikül tutucu maske takmalı, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı. Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Mutlaka çamura bürünecektir araçlarımız. Umarım, önümüzdeki hafta yağmur daha çok yağar; çünkü bu tozlar, yağmurla birlikte aşağı iniyor. İnsin ki biz de rahatlayalım. Kapıyı, pencereyi açabilelim. Toprağa indikten sonra bize bereket olarak dönüyor." ifadesinde bulundu.