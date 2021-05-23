Hafta sonu fırınlar kaça kadar açık? Hafta sonu fırınlar kaçta kapanıyor?

Kademeli normalleşme sürecinde faaliyette olan iş yerleri ve işletmeler araştırılıyor. Bu kapsamda, hafta sonu pastaneler çalışıyor mu, sokağa çıkma yasağında fırınlar ve pastaneler açık olur mu soruları da yanıt arıyor. Peki, Hafta sonu fırınlar kaça kadar açık? Hafta sonu fırınlar kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın bitişiyle birlikte 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine geçileceğini bildiren bir genelge yayınladı. Genelge kapsamında fırın ve pastanelerin çalışma saatleri de açıklandı. İçişleri genelgesine göre hafta sonu pastaneler çalışıyor mu diye araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla bugün fırınlar ve pastaneler açık mı diye merak ediliyor. İşte sokağa çıkma yasağında fırınlar ve pastaneler açık olur mu sorusunun cevabı.

HAFTA SONU FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta sonu fırınlar açık olacak. Yayınlanan genelgede fırın çalışma saatleri ile ilgili şu detay yer alıyor;

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde şu detay yer aldı; "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."