Hafta içi marketler kaça kadar açık? BİM, ŞOK, A101 marketler kaçta kapanıyor?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. 14 Haziran Pazartesi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ülke genelinde uygulanan tam kapanma tedbirlerinin ardından devreye sokulan kademeli normalleşme tedbirleri 1 Haziran saat 05.00'te sona erdi. Zincir marketlerin (A101, BİM, ŞOK, MİGROS) çalışma saatleri nedir?

Marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? sorularının yanıtları kapsamında marketlerin çalışma saatlerini sizler için derledik. Haftanın ilk gününde en çok merak edilen konulardan biri de market çalışma saatleri oldu. "Marketler açık mı, kaçta açılıyor?" sorusunun cevabı gündemden düşmüyor.

MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Bireyler marketlerin çalışma saatleri ile ilgili ayrıntıları merak ediyorlar. Hafta içi marketlerin saat 09.00-21.00 arasında açık.

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketler ilgili şu ayrıntılar bulunuyor; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.