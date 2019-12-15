Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak

15.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:56

Yurt genelinde Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Antalya civarında kendisini gösterecek yağış Ege Bölgesi'nde etkisini kaybetti. Hafta başından itibaren yurt genelinde sıcaklıkların artması ile birlikte güneşli bir hava bekleniyor.

SICAK HAVA GELİYOR

Bugün yurdun Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün bölgesel olarak etkili olacak yağmurlu hava hafta başı itibari ile bölgeyi terk edecek. Sıcaklıklar ise hafta genelinde 15- 16 derece civarında olacak. 7 günlük güneşli bir havanın ardından 22 Aralık Pazar günü ile birlikte İstanbul'da 4 günlük şiddetli yağış bekleniyor.