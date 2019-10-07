Hafriyat nasıl yazılır? TDK doğru yazılışı harfiyat mı hafriyat mı?
Günlük hayatımızda kullanılan birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "hafriyat". Peki, harfiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı hafriyat mı harfiyat mı? Hafriyat kelime kökeni nedir?
Hafriyat kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Harfiyat nasıl yazılır? Hafriyat mı harfiyat mı? Hafriyat kelimesinin kökeni nedir? TDK'ya göre harfiyat kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
HAFRİYAT NASIL YAZILIR? HARFİYAT MI HAFRİYAT MI?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "Hafriyat" şeklindedir ve toprağı kazma, kazı anlamına gelmektedir.
Harfiyat YANLIŞ
Hafriyat DOĞRU
HAFRİYAT İLE ÖRNEK CÜMLELER
Evin önünden geçen hafriyat kamyonları yüzünden toza bulandık.
HAFRİYAT KELİME KÖKENİ
Arapça hfr kökünden gelen hafr "kazı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça hafara "kazdı" fiilinin masdarıdır