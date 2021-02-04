Hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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Hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

04.02.2021 12:16 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:21
Hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

BATMAN'da, hafriyat kamyonu ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

BATMAN'da, hafriyat kamyonu ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 

Kaza, sabah saatlerinde Batman Organize Sanayi Bölgesi-Beşiri yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 09 JU 974 plakalı hafriyat kamyonu ile 59 TR 277 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

 


Hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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