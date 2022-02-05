Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MALATYA (DHA) - MALATYA'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Malatya- Elazığ karayolu Hacıhaliloğlu Çiftliği Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nusret D. (62) yönetimindeki 33 ABT 493 plakalı hafif ticari araçla Abdullah B. (68) yönetimindeki 34 YE 838 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Özlem B. (24) ve Asiye D. (61) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri ise yaralıları ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.