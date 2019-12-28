Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Ovakent Mahallesinde fırından aldığı ekmeklerin dağıtımını yapan Nevzat Özel kullandığı 35 AK 7608 plakalı hafif ticari araç, Adnan Sürav (56) idaresindeki 35 ZVF 59 plakalı motosiklete çarptı.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Sürav, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer sürücü Nevzat Özel, gözaltına alındı.