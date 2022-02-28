HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU, SÜRÜCÜ ARACIN TAVANINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ - Haberler

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HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU, SÜRÜCÜ ARACIN TAVANINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada sürücü Serkan Aslan, suya gömülen aracın tavanında kurtarılmayı bekledi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında ilçenin Yolkıyı Köyü meydana geldi. Serkan Aslan'ın kullandığı 53 AY 815 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen diğer araca yol vermek isterken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu Çat deresine uçtu. Sürücü Aslan, suya gömülen araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekleyen sürücüyü görenler durumu 112 Acil ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin halat yardımıyla kurtardığı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU, SÜRÜCÜ ARACIN TAVANINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU, SÜRÜCÜ ARACIN TAVANINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU, SÜRÜCÜ ARACIN TAVANINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Serkan Aslan, Çamlıhemşin, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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