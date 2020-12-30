Hadise'nin yılbaşı kıyafeti ne kadar? Hadise yılbaşı çekimlerinde hangi marka kıyafet giydi?

TV 8 ekranlarında yayınlanacak O Ses Türkiye yılbaşı programında Hadise rüzgarı esecek. Hadise'nin yılbaşı kıyafeti ne kadar? Hadise yılbaşı çekimlerinde hangi marka kıyafet giydi?

Her giydiği ile konuşulmayı başaran Hadise'nin yılbaşı kıyafeti ne kadar? Hadise yılbaşı çekimlerinde hangi marka kıyafet giydi?

HADİSE'NİN YILBAŞI KIYAFETİ NE KADAR?

Her sene yılbaşında jüri üyeliği yapan Hadise, bu yılda O Ses Türkiye yılbaşı programında adından söz ettirmeyi başardı. Kıyafetleri çok konuşulan Hadise, O Ses Türkiye çekimlerinden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Servet değerindeki siyah dantelli elbise 43 bin TL civarı.

HADİSE'NİN YILBAŞI KOMBİNİ FİYATI

Her giydiği ile olay olmayı başaran başarılı şarkıcı Hadise O Ses Türkiye çekimlerinde Bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL...