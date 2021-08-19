Hadise'nin büyük sevinci! Hayranları tanımakta zorlandı...
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Hadise'nin büyük sevinci! Hayranları tanımakta zorlandı...

Hadise'nin büyük sevinci! Hayranları tanımakta zorlandı...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Kaan Yıldırım'la yollarını ayıran Hadise gönlünü İş insanı Mehmet Dinçer'le kaptırmıştı.

Oyuncu Kaan Yıldırım'la yollarını ayıran Hadise gönlünü İş insanı Mehmet Dinçer'le kaptırmıştı. Hem aşkta hem de iş hayatında yüzü gülen Hadise, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Şarkıcı, bu kez Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaşmasını kutladı.

"13 Milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notuyla yeni fotoğrafını paylaşan Hadise imajıyla dikkat çekti. Hayranları, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa peş peşe yorumlar geldi. Hadise'nin hayranları fotoğrafın altına "Bu kim", "Hadise nerede", "Hadise'ye benzetemedim ama", "Farklı bir Hadise olmuş" şeklinde mesajlar yazdı.

Özel hayatı konusunda genelde dikkat eden Hadise, eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarını şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı, bu kez farklı bir strateji izleyerek Mehmet Dinçerler'le ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

 

Kaynak: Hürriyet

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