Hadise, makyajsız görüntülerini eleştirenlere yatak pozuyla karşılık verdi

Başarılı şarkıcı Hadise, önceki Ulus'taki lüks bir restorandan çıkarken görüntülendi. Makyajsız haliyle dikkat çeken Hadise, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. Son olarak gazeteci Cengiz Semercioğlu, "Şehrin en iyi restoranlarından birine giderken biraz özen gösterir insan" diyerek şarkıcıyı eleştirdi.

"KİME NE?"

Hadise, gelen eleştirilere Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla karşılık verdi. Hadise, fotoğrafı "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız" notuyla paylaştı.

"BİRAZ ÖZEN GÖSTERİR İNSAN"

Cengiz Semercioğlu, Hadise'nin makyajsız görüntüsü için "Hadise, Ulus Sunset çıkışında sıfır makyaj görüntülendi. Sunset gibi şehrin en iyi restoranlarından biri şehrin en iyi restoranlarından birine giderken, gece yemekli organizasyon yaparken biraz özen gösterir insan. Ajda'yı (Pekkan) bir gün gördünüz mü bu halde?" dedi.