Hadise leoparlı kıyafetiyle küvet pozu verdi

19.09.2019 22:34

Güzel şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yayımladığı küvet fotoğrafıyla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

"YAPMAM GEREKEN BİR SÜRÜ İŞ VARDIR"

Twitter hesabından leoparlı kıyafetiyle küvet pozunu yayımlayan Hadise, fotoğrafına, "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben." notunu ekledi. Hadise'nin paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

TAKİPÇİLERİ EĞLENCELİ YORUMLARLA EŞLİK ETTİ

Hadise'nin eğlenceli fotoğrafına takipçileri de eğlenceli yorumlarıyla eşlik etti. Hadise'nin fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Allah'ını seven üzerime toprak atsın" yorumun yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Restorana makyajsız, küvete makyajla giriyorsun." ifadelerini kullandı.