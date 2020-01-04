: Hadise, konser kıyafetini eleştirenlere sert çıktı: Edepsizlik sizin kafanızda!

04.01.2020 19:53 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:57

Şarkıcı Hadise, sahne kıyafetini eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Hadise, "Edepsizlik sizin kafanızda" etiketi ile birlikte, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazdı.

MEVLANA'NIN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, Twitter mesajında bir de Mevlana'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline" sözünü paylaştı.

KONSERİNDE GİYDİĞİ ELBİSEYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sosyal medyayı hesabını oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüleyen güzel şarkıcı Hadise, yeni yıla girerken verdiği konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tercih ettiği konser kıyafeti ile dikkat çeken Hadise paylaşımına, "Yeni yıla sahnede dans ederek, şarkılarımı sizinle birlikte söyleyerek girmek benim için en güzel hediye! İyi ki varsınız!" notunu düştü.

KIRMIZILARA BÜRÜNDÜĞÜ PAYLAŞIMI ÇOK BEĞENİLDİ

Öte yandan Hadise, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında giyindiği kırmızı elbisesiyle çekildiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajı ve elbisesi ile birlikte adeta kırmızılara bürünen Hadise'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

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