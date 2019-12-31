Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı
Ünlü şarkıcı Hadise, kırmızı elbisesiyle çekildiği 'yeni yıl' pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Makyajı ve elbisesi ile birlikte kırmızılara bürünen Hadise'nin paylaşımına binlerce beğeni geldi.
Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında giyindiği kırmızı elbisesiyle çekildiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Makyajı ve elbisesi ile birlikte adeta kırmızılara bürünen Hadise'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi. Güzel şarkıcı bu pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
HİKAYELER BÖLÜMÜNDEN DE PAYLAŞIM YAPTI
Öte yandan Hadise, Instagram'ın hikayeler bölümünden de programdan kareleri takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin Murat Boz ve Seda Sayan ile sohbet ederken güldüğü kare ise dikkat çekti.
Haber Videosu: Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı
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YANMAK BU DÜNYADA KOLAY DA, BİRDE SONSUZLUK VARCevap Yaz Yayından Kaldır
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ulkenin duruma bak noel kutliyor søz de musliman bir ulke yil basi ile noel susleme ne alaka onu anlamiyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde bugün asgari ücret ile çocuklarımıza Pamuk şeker ve gofret aldık. Şimdi ise soba üzerinde kestane yapiyoruz. Senede bir defa yanlış anlaşılmasınCevap Yaz Yayından Kaldır