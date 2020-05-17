Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
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Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına "Mesela sen" şeklinde yanıt verdi. Hadise'nin takipçileri, bu yanıt üzerine, "İki güzel Sivaslının dayanışması" yorumunu yaptı.

Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
17.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:17

Son dönemde oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hadise, oyuncu İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" tweetine kayıtsız kalmadı.

"MESELA SEN"

Ünlü şarkıcı, Sak'ın paylaşımına "Mesela sen" yanıtını verdi. Hadise'nin takipçileri, bu yanıt üzerine "İki güzel Sivaslının dayanışması" yorumunu yaptı.

Hadise İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Hadise'nin yorumu sonrası Sak'ın paylaşımına yorum yağdı. İki ünlü ismin hayranları, bu paylaşımlara destek yağdırdı. Çoğu kullanıcı "İkiniz de güzelsiniz" yorumunda bulundu.

Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Haber Yorumları (2)
MUSTAFA: Uzak durmak lazım ikisindende
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
BİLİRKİSİ: ikisi de güzel değil . . bakımlı. . .
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
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