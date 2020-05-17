Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına "Mesela sen" şeklinde yanıt verdi. Hadise'nin takipçileri, bu yanıt üzerine, "İki güzel Sivaslının dayanışması" yorumunu yaptı.

Son dönemde oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hadise, oyuncu İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" tweetine kayıtsız kalmadı. "MESELA SEN" Ünlü şarkıcı, Sak'ın paylaşımına "Mesela sen" yanıtını verdi. Hadise'nin takipçileri, bu yanıt üzerine "İki güzel Sivaslının dayanışması" yorumunu yaptı. Hadise'nin yorumu sonrası Sak'ın paylaşımına yorum yağdı. İki ünlü ismin hayranları, bu paylaşımlara destek yağdırdı. Çoğu kullanıcı "İkiniz de güzelsiniz" yorumunda bulundu.