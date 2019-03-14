Hadise İlginç Fotoğrafıyla Takipçilerine Kahkaha Attırdı!

Sosyal medya hesabından kırmızı elbiseli ilgin fotoğrafını paylaşan Hadise, takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

"DOĞAL DAVRAN DEDİĞİNDEN BEN"

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Hadise, takipçilerine kahkaha attırdı. Kırmızı elbiseli ilginç bir fotoğrafını paylaşan Hadise fotoğrafa, "Arkadaşım seninki geliyor doğal davran dediğinde ben." notunu ekledi.

ORHAN ÖLMEZ İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

'O Ses Türkiye'nin finalinin ardından sosyal medyaya önem veren Hadise yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak makyajsız fotoğraflarıyla gündeme gelen Hadise bu kez paylaştığı bir video ile haber oldu. Hadise, şarkıcı Orhan Ölmez'in yeni şarkısı 'Seni Çok Seveceğim'i Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Şarkıcının paylaşımını kendi hesabından paylaşan Orhan Ölmez'in ise paylaşıma kalp çizmesi aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu.