Hadise hakkında bomba Reza Zarrab iddiası!

Beyaz TV'de Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekrana gelen ' Söylemezsem Olmaz'da yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FATURA REZA ZARRAB ADINA MI?

Canlı yayında ekrana gelen iddiaya göre; Hadise'nin üzerindeki marka takımın beğenilmesi üzerine "Amerika'dan aldım" diyen Hadise'nin alışveriş faturasına ulaşan muhabirler, kesilen faturanın Reza Zarrab'a ait olduğu bilgisine ulaşıyor.

JÜRİ ÜYESİ DE BİLİYOR

Muhabirler bu bilgiyi, O Ses Türkiye'nin jürilerinden birine açıklıyor. Hadise'nin jüri arkadaşı, bilgiyi bildiği halde onunla çalışmaya devam ediyor ve Reza Zarrab, Hadise olayı bu takım elbiseyle patlıyor.

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 22 Nisan 2021'de boşanmıştı.

Hadise'nin bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.