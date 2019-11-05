Hadise, epilepsi hastası hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: En kısa zamanda yan yana geliyoruz, söz veriyorum

05.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:47

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi ile tanışmak isteyen epilepsi hastası hayranı Edanur'un sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya, "Eda Nur, en kısa zamanda yan yana geliyoruz, söz veriyorum. Seni görmek ve tanımak için çok heyecanlıyım." ifadeleriyle yanıt verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, RULİNG isimli bir hesap, ünlü şarkıcı Hadise ile tanışmak isteyen küçük Edanur'un videosunu Hadise'yi etiketleyerek paylaştı. Epilepsi hastası minik kız görüntülerde, "Ben epilepsi hastasıyım. Hayranı olduğum Hadise'nin şarkılarını ezbere biliyorum ve onunla tanışmak istiyorum. Yıllardır bu yolu denedim ama olmadı. Bana yardımcı olabilir misin?" dedi.

"EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞÜYORUZ"

Söz konusu paylaşıma kayıtsız kalmayan Hadise, tweeti alıntılayarak, "Eda Nur ? En kısa zamanda yan yana geliyoruz, söz veriyorum. Seni görmek ve tanımak için çok heyecanlıyım. Sesini duyurmana yardımcı olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.