Hadise: Belçika adına Eurovision'da yarışırım
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Hadise: Belçika adına Eurovision'da yarışırım

Hadise: Belçika adına Eurovision'da yarışırım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hadise uzun süredir göremediği anne-babası Gülnihal-Hasan Açıkgöz'ü ziyaret etmek için doğup büyüdüğü Belçika'ya gitti.

Hadise uzun süredir göremediği anne-babası Gülnihal-Hasan Açıkgöz'ü ziyaret etmek için doğup büyüdüğü Belçika'ya gitti. Güzel sanatçı, Belçika'da bir radyo programına konuk oldu. Hadise, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi.

Hadise, 2009'da "Düm Tek Tek" ile Türkiye'yi temsil etmiş, 4'üncü olmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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