Hacer Buluş kimdir? Hayatı ve biyografisi! Hacer Buluş kaç yaşında vefat etti, nereli?
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Hacer Buluş kimdir? Hayatı ve biyografisi! Hacer Buluş kaç yaşında vefat etti, nereli?

17.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:23
Hacer Buluş kimdir? Hayatı ve biyografisi! Hacer Buluş kaç yaşında vefat etti, nereli?

Hacer Buluş, 26 Mart 1926 Ankara'da doğmuştur. 88 yaşında vefat eden Hacer Buluş kimdir, nereli merak ediliyor. Hacer Buluş hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hacer Buluş kimdir? Hayatı ve biyografisi! Hacer Buluş kaç yaşında vefat etti, nereli?

HACER BULUŞ KİMDİR?

Ankara'da 1926'da dünyaya gelen Buluş, 1942'de açılan sınavla Ankara Radyosu'na girmişti. Uzun yıllar Ankara Radyosu'nda Türk halk müziği sanatçısı olarak görev yapan Buluş, iki çocuk annesiydi.

Seslendirdiği Türk halk müziği eserleriyle tanınan Hacer Buluş, 2014 yılında 88 yaşında vefat etti.

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