Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu

Para Gündem programında sunucu Ebru Baki'nin kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ile canlı yayındaki ilginç sohbeti sosyal medyada gündem oldu.

Habertürk ekranlarında yayınlanan Para Gündem programında sunucu Ebru Baki ile kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Aydemir'in sebze ve meyve fiyatların çok yüksek olduğundan bahsettiği anlarda söze giren Ebru Baki, "Sen de şoka giriyor musun?" şeklinde bir soru yönetti.

"YENİ MEYVELERİ GÖRDÜN MÜ?"

Aydemir'in açıklamaları esnasında tavırları ve gülüşüyle dikkat çeken Ebru Baki'nin "Yeni meyveleri gördün mü? Yeni sezon yaz meyvelerinde de fiyatlara bir baksaydın. Bence bugün bak yarın konuşalım" demesi ve bu esnada yaptığı el hareketleri sosyal medyanın gündemine oturdu.