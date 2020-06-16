Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
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Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi

Habermetre, koronavirüs döneminde Türkiye'de haberlere en çok konu olan siyasi isimleri listeledi. Zirvede 72 bin 925 haberle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken listenin ikinci sırası, 66 bin 900 haberle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın oldu.

16.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:05

İnsansız Haber Analiz ve Raporlama sitesi Habermetre, Türkiye'de haberlere en çok konu olan siyasi isimlerle ilgili bir çalışma yaptı ve en çok haber konusu olan 9 ismi listeledi. Koronavirüs salgını döneminde başarılı yönetimiyle halkın takdirini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sıralamada ilk ikide yer alması dikkat çekti.

9 İSİMLE İLGİLİ TÜM HABERLER ANALİZ EDİLDİ

1 Mart-1 Haziran arasını kapsayan çalışmada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili tüm haberler analiz edildi.

ZİRVEDE ERDOĞAN VAR

Listenin en tepesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Erdoğan, 2 bin 375 sitede toplamda 72 bin 925 kez haber konusu oldu. Cumhurbaşkanı ile ilgili haberler 130 milyon 783 bin 861 kez okundu.

Habermetre en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi! Erdoğan'ın en yakın takipçisi Bakan Koca

BAKAN KOCA'NIN LİSTEDEKİ YERİ DİKKAT ÇEKTİ

Listede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip eden isim ise koronavirüs salgını sürecinde popülaritesi oldukça artan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Koca 3 bin 261 sitede 66 bin 900 kez haber konusu olurken toplamda 204 milyon 714 bin 180 kez okundu.

Habermetre en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi! Erdoğan'ın en yakın takipçisi Bakan Koca

Liste şu şekilde devam etti:

-Ziya Selçuk: 34 bin 603 haber/ 80 milyon 49 bin 60 okunma

-Süleyman Soylu: 33 bin 643 haber/ 90 milyon 562 bin 2 okunma

-Zehra Zümrüt Selçuk: 24 bin 879 haber/ 56 milyon 368 bin 749 okunma

-Berat Albayrak: 22 bin 133 haber/ 62 milyon 938 bin 688 okunma

-Ekrem İmamoğlu: 18 bin 88 haber/ 64 milyon 884 bin 289 okunma

-Kemal Kılıçdaroğlu: 15 bin 146 haber/ 37 milyon 37 bin 504 okunma

-Devler Bahçeli: 12 bin 548 haber/ 29 milyon 82 bin 83 okunma

Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi

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