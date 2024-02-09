Zuhr-i Ahir namazı nedir, nasıl kılınır soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zuhr-i Ahir namazı kılmak gerekir mi sorusuna yanıt aranıyor. İslam, Zuhr-i Ahir namazını bazı olayları engellemek için belirli kurallar çerçevesinde öngörmüştür. Zuhr-i Ahir namazı nedir, kaç rekat ve nasıl kılınır, merak edilenler arasında yer alıyor. Zuhr-i Ahir namazı nedir, nasıl kılınır? Zuhr-i Ahir namazı kılmak gerekir mi? Detaylar haberimizdedir…

ZUHR-İ AHİR NAMAZI NEDİR?

Cuma namazının ardından kılınan Zuhr-i Ahir namazı, dört rekatlık bir namazdır ve İslam bilginlerince 'son öğle namazı' olarak adlandırılır. Bazı İslam alimleri, aynı yerleşim biriminde birden fazla camide cuma namazının kılınmasının geçerliliği konusunda tereddütler ifade etmiş ve bu durumda o günkü öğle namazının dahi ihtiyaten kılınması gerektiğini önermişlerdir. Zuhr-i âhir namazı, cuma namazına dâhil değildir ve Hz. Peygamber (s.a.s.) veya ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz bulunmamaktadır.

Zuhr-i âhir namazı, İslam coğrafyasının genişlemesi ve şehirlerde nüfusun artmasıyla birlikte, tek bir camide cuma namazının kılınmasının mümkün olmaması ve birden fazla camide cuma namazının kılınması zorunluluğunun ortaya çıkmasıyla önem kazanmıştır.

ZUHR-İ AHİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Zuhr-i Ahir namazı, dört rekattan oluşur. Bu namaz, öğle namazının farziyeti gibi kılınır ve sadece 'Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya' diye niyet edilir. 'Son öğle namazı' anlamına gelen Zuhr-i Âhir namazı, bazı İslam bilginleri tarafından Cuma namazının sahih olmama ihtimaline karşı, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınması gerektiği şeklinde önerilmiştir.