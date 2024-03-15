Zübeyir Arslanca kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Çüngüş Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca kaç yaşında, nereli?
Zübeyir Arslanca kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Çüngüş Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Çüngüş Belediye Başkan adayı olan Zübeyir Arslanca hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Zübeyir Arslanca'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Zübeyir Arslanca kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Çüngüş Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ZÜBEYIR ARSLANCA KİMDİR?
Zübeyir Arslanca, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Çüngüş Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Çüngüş Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.