Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Zincir marketlerdeki skandal görüntülere bir yenisi eklendi. Bir sokak kedisinin, kıyafet bulunan rafların arasında uyuduğu görüntü sosyal medyada tepki çekti.
- Bir zincir marketin giyim reyonunda bir sokak kedisi kıyafetlerin arasında uyudu.
- Kedinin görüntüleri sosyal medyada binlerce yorum aldı ve kullanıcıları ikiye böldü.
- Bir kesim durumu hijyen ve halk sağlığı açısından tehdit olarak görürken, diğer kesim hayvanlara merhametle yaklaşılması gerektiğini savundu.
Bir zincir marketin giyim reyonunda çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
RAFLARIN ARASINDA UYUDU
Reyondaki kıyafetlerin arasına girerek uyuyan sokak kedisi, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kıyafetlerin üzerinde uyuyan kedinin görüntüleri kısa sürede yayılarak binlerce yorum aldı.
Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim, özellikle tekstil ürünlerinde hijyenin öncelikli olduğunu ve bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini savunarak market yönetimini denetimsizlikle suçladı. Diğer kesim ise soğuk havalarda hayvanların sığınacak yer aradığını belirterek duruma merhametle yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.