Haberler

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zincir marketlerdeki skandal görüntülere bir yenisi eklendi. Bir sokak kedisinin, kıyafet bulunan rafların arasında uyuduğu görüntü sosyal medyada tepki çekti.

  • Bir zincir marketin giyim reyonunda bir sokak kedisi kıyafetlerin arasında uyudu.
  • Kedinin görüntüleri sosyal medyada binlerce yorum aldı ve kullanıcıları ikiye böldü.
  • Bir kesim durumu hijyen ve halk sağlığı açısından tehdit olarak görürken, diğer kesim hayvanlara merhametle yaklaşılması gerektiğini savundu.

Bir zincir marketin giyim reyonunda çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

RAFLARIN ARASINDA UYUDU

Reyondaki kıyafetlerin arasına girerek uyuyan sokak kedisi, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kıyafetlerin üzerinde uyuyan kedinin görüntüleri kısa sürede yayılarak binlerce yorum aldı.

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim, özellikle tekstil ürünlerinde hijyenin öncelikli olduğunu ve bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini savunarak market yönetimini denetimsizlikle suçladı. Diğer kesim ise soğuk havalarda hayvanların sığınacak yer aradığını belirterek duruma merhametle yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu

Tüm evi buz tuttu! Nedeni de olay kadar ilginç
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi

Gençlerin bisiklet şovu ölümle bitti! Kendi sonuna böyle gitti
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı

Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı! Hem de defalarca