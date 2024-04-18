Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor?

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat olacak. Sağlık durumundan bahseden şarkıcı hakkında Zeynep Bastık hasta mı? Sorusu gündeme geliyor ve araştırma konusu oluyor. Peki, Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor?

ZEYNEP BASTIK HASTA MI?

Son yıllarda şarkılarıyla adından söz ettirenZeynep Bastık, ameliyat olacak. Sağlık durumundan bahseden şarkıcı "Ciddi bir deviasyonum varmış. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş" dedi.

Dün doktor kontrolüne giden Zeynep Bastık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda operasyon geçirmesi gerektiğinden bahsederek "Kulak - burun - boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati" dedi.