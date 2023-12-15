Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zambiya, 16 komşu ülke ile sınırları paylaşan bir iç deniz ülkesidir. Ülke, geniş yüzölçümü ve zengin doğal kaynakları ile bilinir.

Zambiya nerede, hangi kıtada? Zambiya nüfusu ne kadar?

Zambiya, Afrika'nın kalbinde yer alan, doğal zenginlikleri ve kültürel çeşitliliği ile öne çıkan bir destinasyondur. 18 milyon civarındaki nüfusu, Zambiya Kvaçası'nın kullanımı ve İngilizce'nin resmi dil olması, ülkenin hem tarih meraklıları hem de doğa severler için bir cennet olduğunu göstermektedir. Zambiya, Victoria Şelalesi, Lower Zambezi Milli Parkı ve Zambiya Kavşağı gibi yerlerle doğa severlere unutulmaz deneyimler sunarken, etnik grupların zengin kültürü ve tarihi kalıntılar da kültür meraklıları için ilgi çekici olmaktadır.

ZAMBİYA COĞRAFİ KONUMU

Zambiya, Güney Afrika'nın iç kesimlerinde yer alır ve sınırlarında Tanzanya, Malavi, Mozambik, Zimbabwe, Botsvana, Namibya, Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Tanzanya gibi ülkeler bulunmaktadır. Zambiya, Afrika kıtasında konumlanmıştır.

ZAMBİYA NÜFUSU NE KADAR?

Zambiya'nın nüfusu, yaklaşık olarak 18 milyon kişidir. Bu, ülkenin Afrika'nın orta büyüklükteki nüfuslu ülkelerinden biri olduğunu gösterir.

ZAMBİYA PARA BİRİMİ

Zambiya'nın resmi para birimi Zambiya Kvaçası'dır (ZMW). Zambiya Kvaçası, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.

ZAMBİYA VİZE POLİTİKASI

Zambiya, birçok ülke vatandaşına vize uygulayan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşünenlerin güncel vize politikasını kontrol etmeleri her zaman önemlidir.