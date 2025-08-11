Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunuluyor. Peki, Zaç yağının diğer adı hangisidir? İşte cevabı...

ZAÇ YAĞININ DİĞER ADI HANGİSİDİR?

A) Hidroklorik asit

B) Sülfürik asit

C) Sodyum karbonat

D) Kalsiyum oksit

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

Kimyasal formülü H²SO4 olan sülfürik asit, sanayide gübre üretiminden metal işleme ve deterjan üretimine kadar birçok alanda kullanılır. Çok güçlü ve aşındırıcı bir asittir; halk arasında "zaç yağı" olarak bilinir.