Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli?
Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Osmangazi Belediye Başkan adayı olan Yunus Koçak hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Yunus Koçak'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
YUNUS KOÇAK KİMDİR?
Yunus Koçak, Yeniden Refah Partisi Bursa- Osmangazi Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak iş insanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.